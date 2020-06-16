Бразильские футбольные клубы «Ботафого» и «Флуминенсе» отказываются возобновлять сезон в установленные Федерацией футбола штата Рио-де-Жанейро сроки из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в стране, сообщает Рейтер.

Ранее федерация предложила возобновить чемпионат штата с 18 июня при получении разрешения со стороны местных властей.

«К сожалению, большинство клубов понимают, что пришло время снова проводить матчи, несмотря на ужасные события, которые мы переживаем прямо сейчас. Мы против», — сказал президент «Ботафого» Нелсон Муфаррей, назвав решение о возобновлении сезона в ближайшее время «оторванным от реальности».

Президент «Флуминенсе» Марио Биттенкурт заявил, что предполагаемые даты матчей (22 и 24 июня) «являются неприемлемыми с точки зрения здоровья наших игроков, и мы не будем выходить на поле».

Как отмечает агентство, оба клуба планируют обратиться в суд.

По состоянию на вечер 15 июня число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии превысило 888 тысяч, скончались почти 44 тысячи человек, за 24 часа были зафиксированы 20 647 новых заражений и 627 летальных исходов.