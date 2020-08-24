Первыми четвертьфиналистами плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стали клубы «Бостон Селтикс» и «Торонто Рапторс», которым теперь предстоит выявить сильнейшего в очном полуфинальном противостоянии Восточной конференции. Обе команды закрыли стартовые серии со счетом 4-0.

«Бостон» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф победил «Филадельфию» 110:106. Самым результативным игроком встречи стал Кемба Уокер, который набрал 32 очка.

«Торонто» в четвертом матче переиграл «Бруклин» со счетом 150:122. В составе действующих чемпионов НБА самым результативным стал защитник Норман Пауэлл, набравший 29 очков. У проигравших выделялся защитник Карис Леверт (35 баллов).

Это первая в истории победа для «Торонто» в серии со счетом 4-0, также впервые команде удалось набрать 150 очков.

Полуфинальная серия Восточной конференции между «Торонто» и «Бостоном» стартует 27 августа.

The updated #NBAPlayoffs picture after Sunday's action! #WholeNewGame pic.twitter.com/r9zFzaUG6b — NBA (@NBA) August 24, 2020

Напомним, что прерванный из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НБА с 31 июля доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.