Республика Сербская Боснии и Герцеговины (БиГ) приобрела три российских вертолета «Ансат» для нужд своей полиции, первый из них будет доставлен в республику в сентябре текущего года, сообщил Mpravda.com член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик в среду посетил парад Победы в Москве.

«Республика Сербская приобрела три российских вертолета «Ансат» для нужд нашей полиции. Первый из них прибудет в Республику Сербскую в сентябре этого года», — сказал Додик.

«Несмотря на все то давление, которое было оказано со стороны западных партнеров, с тем чтобы эта закупка не состоялась, мы все-таки это осуществили», — добавил собеседник агентства.

МВД РС БиГ в январе этого года сообщило о выборе поставщика трех вертолетов на сумму около 22 миллионов евро. В качестве единственного участника конкурса были указаны «Вертолеты России», речь идет о трех легких машинах «Ансат». Поставка легких вертолетов из Казани ожидалась в сентябре 2020 года, мае 2021 и январе 2022 года.

Вертолетная служба РС БиГ сейчас располагает тремя вертолетами СА-341/342 (Aerospatiale Gazelle) и одним Bell 206 JetRanger. Служба выполняет в Республике Сербской медицинскую эвакуацию и транспортировку, помогает при операциях МВД РС, занимается обучением пилотов