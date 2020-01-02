Один из ведущих российских врачей-онкологов Андрей Павленко, который с марта 2018 года борется с раком желудка, написал прощальное письмо.

Письмо опубликовано в Facebook-аккаунте Павленко. В нем медик рассказал, что развитие болезни не оставляет ему шансов на выздоровление.

Он призвал всех борющихся с раком не опускать руки и верить в положительный исход лечения. По его словам, ему просто не повезло.

«Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение!», — написал Павленко.

Медик призвал подписчиков поддержать его семью, оставив реквизиты своей жены.

Жена Павленко в комментарии «МК» рассказала, что о неизлечимости болезни семья узнала два месяца назад.

Андрей Павленко — руководитель онкоцентра в клинике высоких медицинских технологий при Санкт-Петербургском государственном университете. После того, как ему был поставлен диагноз рак желудка, Павленко продолжал оперировать и вел в интернете дневник, в котором рассказывал о ходе борьбы с болезнью.

Видео дня. 37-летняя Водянова выходит замуж за миллионера