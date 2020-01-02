Один из ведущих российских врачей-онкологов Андрей Павленко, который с марта 2018 года борется с раком желудка, написал прощальное письмо. Пост опубликован в его Facebook-аккаунте.

Врач рассказал, что болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние два месяца не оставило ему шансов. Павленко призвал всех, кто находится на этапе лечения, не опускать руки.

«Статистика — вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — написал он.

Врач попросил помощи для своей семьи и оставил в посте реквизиты супруги.

В комментарии «Московскому комсомольцу» жена Павленко Анна рассказала, что о неизлечимости болезни стало известно два месяца назад. По ее словам, Новый год семья встречала дома.

«Андрею нужно ставить капельницы каждые два часа, терапия. Лечащий врач Андрея чуть позже даст комментарии», — добавила она.

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