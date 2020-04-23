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Диджей и продюсер из Лондона Алекс Уоррен (Alex Warren) призвал пользователей соцсети принять участие в благотворительной акции и пополнить коллекцию интимных фото на платформе OnlyFans для врачей, борющихся с кронавирусом. Об этом пишет Indy100.

Уоррен запустил акцию под названием «Nudes for Heroes» (Интимные фото для героев). По его словам, доступ к базе фотографий будет бесплатным для медиков, а остальные пользователи должны будут оплатить 9,99 фунтов. Все вырученные деньги продюсер намерен отправить Национальной службе здравоохранения Великобритании.

«Мы ищем фотографии в стиле ню для того, чтобы сделать день наших ключевых работников немного ярче. (…) Вы можете также скрыть свое лицо, чтобы сохранить инкогнито», — заявил он.

Для того, чтобы получить бесплатный доступ к базе фотографий, медикам необходимо будет заполнить регистрационную форму.

Также они должны будут приложить к ней фотографию удостоверения Национальной службы здравоохранения.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус был выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Уже в марте Всемирная организация здравоохранения заявила о пандемии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина, чтобы остановить распространение коронавируса.

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