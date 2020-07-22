В Керчи девушка, у которой диагностирован острый лимфобластный лейкоз, перед страхом призналась, что ее 20 лет насиловал приемный отец.

В настоящее время она проходит лечение в онкоцентре, передает телеграм-канал Baza. После очередного сеанса химиотерапии пациентке стало хуже, у нее резко поднялась температура и она испугалась, что организм не выдержит. Тогда она впервые решила рассказать о страшных вещах, которые творились с ней все детство и всю юность.

Девушка рассказала обо всем по телефону мужу, который даже и не догадывался, что пришлось пережить его супруге. Муж потом рассказал, что был шокирован рассказом, потому что ему казалось, что у супруги нормальные отношения с приемным отцом. Единственное он заметил, что жена никогда не оставляла наедине с отчимом сына, но она объясняла это тем, что отец не умеет обращаться с маленькими детьми.

Муж девушки обо всем рассказал полиции. Там решили организовать проверку по этим фактам. Если рассказ девушки подтвердиться, то на ее приемного отца заведут уголовное дело.