Бортпроводники поделились советами и рекомендациями, что и почему не следует делать в самолете, сообщает Express.

Так, по словам сотрудников авиакомпаний, нельзя снимать обувь. Дело не только в том, что это может быть неприятно окружающим, обувь имеет важное значение во время аварийной ситуации в самолете.

“Во время ЧП всевозможные обломки и неприятные поверхности будут преграждать вам путь за пределы воздушного судна», — говорит бывший бортпроводник Тони Луна. — Если ноги не будут должным образом прикрыты, окажется сложно пробраться в безопасное место».

Кроме того, другая стюардесса поделилась информацией о том, полы самолета редко чистятся.

Бортпроводник добавила, что туалеты также являются одними из самых грязных мест.

«Вы можете соблюдать правила гигиены в туалете самолета, используя дезинфицирующее средство для рук после прикосновения к кнопке смыва, дверной ручке и оставляя обувь на ногах», — сказала она.

Также оказалось, что много бактерий на подносах, на которых разносят еду. Бортпроводники посоветовали не класть еду непосредственно на них, а также протирать их антибактериальной салфеткой.