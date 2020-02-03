Главой Гидрометцентра назначен бывший заместитель директора учреждения Сергей Борщ, сообщает ТАСС. Ранее пост руководителя оставил Роман Вильфанд.

О назначении журналистам сообщил сам Вильфанд, который до определенного момента исполнял обязанности директора Гидрометцентра. Он охарактеризовал коллегу как «известного в стране специалиста».

«С моей точки зрения, это лучший ученый в области гидрологического прогнозирования на разные сроки», — подчеркнул Вильфанд.

Отмечается, что к новым служебным обязанностям Борщ приступил 3 февраля. При этом сам Вильфанд продолжит трудиться в Гидрометцентре в качестве научного руководителя.

РБК напоминает, что Вильфанд возглавлял государственное учреждение до июня 2018 года, пока ему не исполнилось 70 лет. Согласно российскому законодательству, по достижению преклонного возраста возглавлять НИИ нельзя. После Вильфанда пост директора занимали его бывший заместитель Дмитрий Киктев и экс-руководитель департамента перспективного развития «Ростелекома» Александр Снытко. После ухода с поста последнего Гидрометцентр временно вновь возглавил Вильфанд.

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