Главы МИД стран Евросоюза считают принятый закон о нацбезопасности Гонконга «вызывающим вопросы» о соответствии международным обязательствам Китая и считают, что он может сказаться на отношениях ЕС и Китая, заявил на пресс-конференции в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы обсуждали принятие закона о безопасности Гонконга, у нас есть серьезные вопросы, насколько это соответствует основному закону Гонконга и международным обязательствам Китая. Принятые меры меняют правила, это приведет к тому, что мы пересмотрим свой подход, и это скажется на наших отношениях», — сказал он.

Боррель также подчеркнул, что в Евросоюзе неизменно поддерживают население и автономию Гонконга. «ЕС поддерживает автономию Гонконга и фундаментальные свободы его жителей. Мы останемся на вашей стороне», — сказал Боррель.

Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.

В ЕС неоднократно выражали обеспокоенность тем, что новый закон может подорвать высокую степень автономии Гонконга и оказать негативное влияние на независимость судебной системы.