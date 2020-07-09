Вероятная аннексия Израилем палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан негативно отразится на его отношениях с Евросоюзом, предостерег верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Как человек, лично связанный с регионом, я подчеркивал в личных беседах с израильскими лидерами и публично, что аннексия поставит под угрозу хорошее сотрудничество с Израилем. Мы точно этого не хотим», — написал Боррель в своем блоге на странице внешнеполитической службы ЕС. По его словам, сейчас напротив есть возможность для более тесного взаимодействия ЕС и Израиля в интересах достижения стабильности на Ближнем Востоке. «Но мы не можем и не будем признавать изменения границ, существовавших до 1967 года, если это не будет согласовано обеими сторонами конфликта», — отметил Боррель.

По его словам, призывая Израиль воздерживаться от односторонних шагов, ЕС также обращается к палестинцам с призывом вернуться за стол переговоров.

«Мир не может быть навязан. Необходимо вести переговоры, как бы сложно это ни было. Я продолжу поддерживать эти усилия, помогать мобилизации международного сообщества для достижения приемлемого для обеих сторон и устойчивого результата», — заключил глава европейской дипломатии.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках «сделки века» президента США Дональда Трампа. По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан должно было произойти 1 июля. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.

В понедельник глава МИД Израиля Габи Ашкенази заявил в интервью радио Кан, что распространение израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан не запланировано на ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как «сделка века». План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.

Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.