Пандемия коронавируса повлияет на ситуацию с мировой безопасностью, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в рамках конференции высокого уровня ООН под названием «Неделя борьбы с терроризмом».

По его словам, кризис, вызванный пандемией, углубляет существующие конфликты и создает новые геополитические трения. «Поэтому жизненно важно, чтобы мы были вместе и придерживались международного порядка, основанного на правилах, с ООН в центре», — сказал Боррель.

«COVID-19 оказывает влияние на все сферы жизни и у него будут последствия для мировой безопасности», — подчеркнул он.

Он пояснил, что речь идёт, в том числе, о терроризме, который «продолжает оставаться основной угрозой международному миру и стабильности».

«Нам необходимо выработать общее понимание того, какими будут последствия пандемии для борьбы с терроризмом», — указал Боррель.

Верховный представитель ЕС отметил, что в некоторых регионах кризис привел к сокращению террористической активности, в основном из-за мобилизации государственных служб безопасности. «Но в других регионах терроризм и страдания людей, вызванные кризисом, все еще есть», — добавил Боррель.

«Никто из нас не может бороться с терроризмом в одиночку. ЕС продолжит укреплять партнерство с ведущими игроками, прежде всего с ООН», — заключил он.