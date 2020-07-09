Европейский союз неплохо справляется с пандемией коронавируса и ее последствиями и может считаться одним из лучших на международном уровне, однако работать необходимо еще больше, считает верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава евродипломатии выступил на онлайн-мероприятии, посвященном проблемам пандемии коронавируса и роли Европы в глобальном ответе на кризис COVID-19, организованном европейским отделением фонда Carnegie.

«Пока результаты еще недостаточно высокие, они не плохие, но и недостаточно хороши… Я думаю, что мы среди лучших в мире в противостоянии этой проблеме, результаты хорошие, но их пока еще недостаточно», — сказал Боррель.

Он добавил, что ЕС в этой борьбе пришлось столкнуться с серьезным вызовом дезинформации. «Мы столкнулись с кампанией по дискредитации, так называемой дезинформацией, попыткой представить ЕС как слабую группу стран, неспособную справиться с пандемией», — посетовал глава дипломатии ЕС.

Он добавил, что Евросоюзу стоит подготовиться к подобным кризисам на будущее. «Наша коллективная задача — действовать как можно лучше сейчас и повысить нашу готовность к будущим проблемам», — заключил Боррель.