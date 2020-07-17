Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам «Северный поток 2» и «Турецкий поток», заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Я глубоко обеспокоен участившимся применением санкций со стороны США или угрозой их применения против европейский компаний и интересов. Мы наблюдали это в ситуациях вокруг Ирана, Кубы, Международного уголовного суда и недавно в отношении проектов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», — говорится в письменном заявлении Борреля.

По его словам, ЕС в принципе выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, ведущих легальный бизнес. «Европейская политика должна определяться здесь в Европе, а не третьими странам», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ «Северный поток 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.