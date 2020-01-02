Хирург-онколог петербургской Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова Андрей Павленко написал прощальное письмо после почти двухлетней борьбы с раком желудка.

Онкологическое заболевание диагностировали у врача в марте 2018 года. С тех пор он рассказывал в интернете о лечении. Павленко продолжал работать даже после операции по удалению желудка.

«Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние два месяца не оставило мне шансов», — говорится в посте онколога в Facebook.

При этом Павленко призвал других больных раком людей не сдаваться. Он отметил, что даже с его диагнозом есть шансы на излечение, просто в это нужно поверить.

Врач отключил комментарии к посту, так как он «физически не сможет» на них ответить.

В начале декабря телеведущий Владимир Познер рассказал о двух онкологических заболеваниях, которые у него были диагностированы, и о своих победах над ними.