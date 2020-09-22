Ведущая телепроекта «Дом-2» решила высказать своё мнение о наряде невесты Анастасии Голд. Ксения Бородина заявила, что не понимает девушек, которые на свадебное торжество украшают свою голову короной. Ксюша считает, что такой наряд неуместен и девушке следовало быть более скромной.



В минувшее воскресенье Настя Голд и Илья Яббаров стали мужем и женой. И для мужчины, и для женщины это стало первым торжественным бракосочетанием. Настя мечтала почувствовать себя на празднике настоящей принцессой, поэтому и решила надеть такой наряд. Она была облачена в белое платье с блёстками, а её голову украшала красивая диадема.



Ксения Бородина поспешила оставить колкий комментарий к фотографии молодоженов. Она написала, что это странный фетиш, когда невесты надевают корону на свадьбу. По мнению ведущей телепроекта, диадема уместна лишь при выступлении в Парламенте королевы или на коронации. Многие пользователи сети отметили, что Ксения могла бы оставить мнение при себе, ведь у каждого свой вкус. Также многие не заметили ничего плохого в том, что Настя украсила свой образ диадемой.