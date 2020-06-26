«Гардероб» подбирали по предметам, найденным при раскопках.

Шведский художник-криминалист Оскар Нильссон воссоздал облик мужчины, который жил около 8000 лет назад, пишет LiveScience.

За основу Нильссон взял череп, который нашли в 2018 году на одном из торфяных болот в Швеции. Всего было обнаружено 12 черепов, которые принадлежали людям разного возраста, среди них, в частности, был и младенец. Все они были насажены на колья и, вероятно, использовались для какого-то ритуала.

На первом этапе Нильссон отсканировал череп и распечатал его трехмерную копию. По ней можно увидеть, что у мужчины, жившего во времена каменного века, был большой лоб и заостренный нос.

У черепа отсутствовала челюсть, поэтому ее художник восстанавливал по имеющимся измерениям. Мышцы лица, цвет и структуру кожи он сформировал по примерному росту и весу владельца черепа, а также по его этнической принадлежности.

Фото: Oscar Nilsson

Прическа, растительность на лице и предметы гардероба Нильссон выбирал, исходя из найденных на месте раскопок вещей. Например, там удалось обнаружить останки бурого медведя, кабана, оленя, лося и косули. В итоге Нильссон решил облачить своего персонажа в шкуру дикого кабана, сделать ему короткие волосы спереди, небольшой хвостик сзади и бороду. На лице мужчины художник нарисовал следы мела.

«Мы не можем понять и объяснить их эстетический вкус, просто мы должны его соблюдать. У нас нет оснований полагать, что эти люди меньше нашего заботились о своем внешнем виде или не выражали доступными им способами свою индивидуальность», – заявил Нильссон.