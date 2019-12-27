Балтийский завод планирует произвести пять атомных ледоколов до 2026 года для работы на Северном морском пути. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Наша страна — единственная в мире — обладает атомным флотом, который и сегодня работает на Северном морском пути. Начиная с 2020 года по 2026 год пять новых ледоколов мощностью 60 мегаватт будут сдаваться и работать на этой важной части», — приводит словам Борисова ТАСС.

По его словам, в настоящий момент в стране именно на Северном морском пути сосредоточены основные запасы российских нефти и газа.

14 декабря самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» российского производства успешно завершил этап ходовых испытаний. В ходе программы испытаний первого этапа специалисты проверили ход от резервных дизель-генераторов, связь, навигацию и бытовые системы ледокола. Также была достигнута самостоятельная скорость в 6 узлов.