Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, политик идет на поправку. Об этом 9 апреля сообщает Sky News со ссылкой на сообщение канцелярии главы правительства.

«Сегодня вечером премьер-министр покинул отделение интенсивной терапии и переведен в палату, где за его состоянием на раннем этапе выздоровления будут внимательно наблюдать. Он находится в исключительно хорошем расположении духа», — сказано в документе.

По сведениям Worldometer на 9 апреля, количество случаев заражения новым типом коронавируса в мире достигло 1 532 439, при этом скончались 89 716 человек, из больниц выписан 337 471 человек.

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