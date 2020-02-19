Суд присяжных в России для рассмотрения дел по экономическим преступлениям необходимо ввести в первую очередь для статьи «Мошенничество» (159 УК РФ), рассказал журналистам уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей и представитель Совета Федерации Борис Титов.

Ранее, 11 февраля, Верховный суд России предложил расширить полномочия суда присяжных. В частности, предлагается подключить их к рассмотрению дел, связанных с преступлениями в сфере предпринимательства.

Статья 159 предусматривает, что у преступника должен был быть умысел на мошенничество, сказал омбудсмен.

«Но часто ее применяют, когда человек не выполнил контрактные обязательства по стройке, не выплатил обратно кредит банку <…> Здесь мы видим большую роль суда присяжных, которые со своим жизненным опытом и пониманием человеческих отношений скажут, был ли умысел преступления или человек попал в обстоятельства, которые привели к нарушению», — рассказал Титов.

В то же время он отметил, что рассматривать судом присяжных каждое мелкое дело, вплоть до кражи кошелька — излишняя мера.

Борис Титов добавил, что подавляющее большинство экономических преступлений в 2019 году пришлись на статью «Мошенничество» — 257 тыс.

Ранее, 12 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет решения по теме с расширением функций судов присяжных в стране.