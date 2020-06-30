Московское дерби станет гвоздем программы не только нынешнего вторника, но и всей текущей недели. «Спартак» или ЦСКА — кто кого после нулевых ничьих в минувший уик-энд? Традиционно интригующее противостояние раскладываем по полочкам вместе с заслуженным тренером России Борисом Игнатьевым. Не забываем, впрочем, и об остальных матчах, тем более что 25-й тур РПЛ обещает стать первым полноценным после возобновления чемпионата.

— Судя по таблице, армейцев устроит ничья, или они еще лелеют мечты о Лиге чемпионов?

— Вы думаете, что футболисты целыми днями очки считают? Если говорить с таких позиций, то можно вообще на поле не выходить.

— Ни одного забитого мяча за 180 минут — почему ЦСКА так беспомощен в атаке?

— Нет качественных исполнителей. Юные скакуны такие вот, без наездников. Да, есть Влашич. Но обрасти пониманием, умением создать игру сегодня вокруг таких мастеров… Они сами пока не замечают ошибок, которые совершают. Поэтому и хотели Вагнера.

— Почему тогда не подписали?

— Не сошлись в цене.

— То есть, «Кайрат» заплатил больше?

— Наверняка.

— Говорят, Гинер передумал в последний момент по поводу Вагнера. Это как вообще?

— Да обычно. Искали кого-то на эту позицию, он поставил задачу. Понятно, что Вагнер всколыхнет болельщиков на новые эмоции, знает наш футбол… Но соотношение цены и качества в итоге, видимо, не устроило.

— Я видел армейцев на сборах в Испании, где с тем же «Зенитом» они играли на равных. Что где растеряли ?

— Если о недавней встрече с «Зенитом», они не решили ни одной из задач, которые, наверняка, ставились перед игрой. Что мы видели? При потере мяча просто не смогли организовать командную игру в обороне.

— Речь не об одной игре. Разве «Динамо» не стало продолжением?

— В какой-то степени. Видно было, что обе команды еще не набрали оптимальной формы.

— В такой момент на выручку вполне могли прийти стандарты, коих ЦСКА зарабатывает в избытке. Тоже недоработки в процессе подготовки?

— Стандартные положения — это улица с двусторонним движением. Сейчас трудно кого-то удивить.

— Но Месси удивляет, когда вместо удара подает на голову Сауреса?

— Это уникумы. Но там тоже имела место грубейшая ошибка обороняющихся.

— Главный вопрос о ЦСКА: как отнесется команда к внезапному отъезду и возвращению Гончаренко. Не по-мужски как-то…

— Видимо, есть с клубом некие узы.

— Какие?

— Среднесрочные. Финансовое соглашение, сохранить стабильность, и прочее. Другое дело, что он не выдержал напряжения…

— Вас тоже не всегда выдержка отличала, не так?

— Все было. После игры в Москве со сборной Франции написал заявление. Вы знаете, в любом случае людям вкусовые ощущение не оставить. Есть только послевкусие.

— Не возникнет ли внутри ЦСКА каких-то противоречий в дополнение ко всем бедам, ведь исполнявший обязанности Овчинников тоже не мальчик, цену себе знает?

— Работа в таком клубе предусматривает и такие ситуации. Понятно, что Сергей вскоре будет главным тренером. И это не только желание, но и умение.

— То есть, Овчинников не обижен на все произошедшие?

— Шутите? Это — профи. Не будем забывать, что у него действующий контракт с клубом.

— Важно, что здесь и сейчас!

— Он не может пересмотреть ничего, не имеет права. Могу сказать только, что с «Динамо» армейцы правильно сыграли в обороне.

— «Спартаку», понятно, только побеждать. То есть, от первого номера игру будет вести именно он?

— Не думаю. Другое дело, что сегодня отдать пространство при потере мяча лучше, порой, чем за него бесконечно бороться. Шучу, конечно. Но в каждой шутке…

— Однако, по матчам с «Арсеналом» и «Уфой» было видно, что красно-белым удобнее как раз действовать на контратаках.

— Так сложились обстоятельства, не более. Имея такую группу в атаке, как Бакаев, Понсе, Ларссон, потом с Зобниным… Тренер посчитал, что уместно использовать быстрый переход от обороны, что мы и увидели…

— Как вам фраза Тедеско о том, что он доволен обороной — дома, против «Уфы», уж простит меня Евсеев..?

— Абсолютно нормально. Он поставил Гапонова, Маслова, Рассказова, совсем молодых ребят, попытался играть с ними в правильный футбол.

— Мне удивительно слышать это от человека, который всегда говорил, что в Россию должны приезжать только те тренеры, который превосходят наших.

— С точки зрения психологии у «Спартака» определенно есть сдвиги.

— Евсеев сказал, что ждал от «Спартака» совсем другой игры. Но, видимо, о «стеночках» и забеганиях давно можно забыть?

— Если о том, во что Аленичев, Тихонов и Титов играли, то да. Но это были не только «кружева», но и в целом хорошо выстроенные командные взаимодействия.

— Вы поняли, почему отлично сыгравший в Туле Соболев против уфимцев вышел только на замену?

— Не понял. Возможно, Тедеско выстраивал игру на таких контратаках, чтобы вытаскивать на свою половину соперника. Бакаев, Понсе и Ларссон для этого вполне подходят.

— Сейчас не будет перебравшего карточек Крала, а еще, возможно, и повредившегося Тиля. Как выстраивать центр поля?

— Без проблем. Зобнин, Умяров…

— С другой стороны, добавятся отбывшие дисквалификацию Джикия и Айртон…

— Да уж, подводите, что «Спартак» в фаворитах?

— Никоим образом, но ваш прогноз?

— 1:1.

— Тур открывается поединком «Локомотив» — «Крылья», которые буквально вчера возглавил Талалаев. Своевременно?

— Вполне.

— Понятно, вы большой друг Семина, и все-таки, как вам «Локо» при Николиче?

— Пока он играет на тактическом и психологическом багаже Семина. Сейчас главная задача нового тренера не навредить.

— Но результат за два матча внушает?

— Результат есть. Любой футболист в этой ситуации захочет понравиться новому тренеру, это нормально. Понятно, что это стремление поднимает на некое время эмоциональный фон.

— Не ждать ли нам сенсации в Черкизово?

— Нет, «Локо» выиграет. В один мяч, если уж так…

— Идем по порядку дальше. «Уфа» — «Рубин». Фаворита вроде бы и не определишь?

— «Уфа» нравится своей организацией, это для всех очевидно. Но есть еще и те маневры игроков, которые Вадим раскрывает за счет их потенциала. Пусть там и не самые великие мастера играют, но будет — 1:0.

— Чего ждать с «Уралом» от карантиневшего «Оренбурга», если встреча все-таки состоится?

— На долю «Урала» тоже немало выдалось, еще игра на Кубок три дня назад. Но мы видим, что команда сыграла очень надежно. Не будет на ровном месте нахватавшего карточек Бикфалви. Поэтому — ничья.

— Матч против «Тамбова» в Нижнем — очередной шаг «Зенита» к досрочному чемпионству?

— Тут не о чем говорить — примерно 0:2. Хотите точнее?

— Да.

— Все равно — 0:2.

— Борис Петрович, тут уж без всяких шуток… «Арсенал» после двух поражений сможет победить дома «Ахмат?

— Думаю, да. Во втором тайме с «Ростовом» они показали хороший футбол. Очень понравились Лесовой и Луценко, было много перспективных атак. Безусловно, «Арсенал».

— Еще один гвоздевой матч тура пройдет в Ростове-на-Дону. Две загадки по нынешним временам, согласны?

— «Краснодар» еще не играл — тут любой его назовет загадкой. Что касается ростовчан, то они пока только на морально-волевых. Ничья.

— И, наконец, «Сочи» — «Динамо». Опять похоже на ничью?

— Вы знаете, мне совершенно не понравилось, как они играли с ростовскими пацанами. И в Грозном не понравились. Не вижу у них главного — как забивать в быстрой атаке. Поэтому тоже ничья.