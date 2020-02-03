СПОРТ

Борис Гришин стал руководителем рабочей группы по проведению Игр стран СНГ

22:15 03/02/2020

Директор департамента государственного регулирования в сфере спорта и международного сотрудничества Минспорта России Борис Гришин возглавил рабочую группу по подготовке и проведению Игр стран СНГ. Спортивное событие пройдет в Казани в этом году, передает ТАСС заявление пресс-службы Минспорта.

Известно, что кандидатуру Гришина согласовали на заседании рабочей группы по подготовке и проведению соревнований. Встреча была организована в Минске. Кроме того, был одобрен регламент соревнований, а также утверждена программа отбора и подготовки волонтеров. Следующее заседание рабочей группы пройдет в апреле.

Первые Игры стран СНГ будут проходить в столице Татарстана с 20 по 27 августа 2020 года. На них приедут свыше 2000 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет. В прошлом году были названы города России, где пройдет чемпионат мира по волейболу в 2022. Городами проведения стали Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа.



