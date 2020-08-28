Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance), созданной для борьбы с проявлениями расизма в хоккее, выдвинул ряд требований и пожеланий к руководству Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Их полный список публикует портал Sports.ru со ссылкой на Twitter инсайдера канадского канала TSN Рика Уэстхэда.

Альянс хочет, чтобы на льду во время матчей плей-офф был нанесен логотип организации, предматчевые раскатки проводились в специальных свитерах черного цвета, а цвет синей линии с качестве символического жеста поддержки темнокожих был временно изменен на черный.

В ближайшие годы доля чернокожих в руководстве и персонале НХЛ должна доходить до 3,5% и 10% соответственно в режиме полной прозрачности при найме сотрудников, относящихся к расовым меньшинствам.

The HDA asked for the NHL to run PSAs for the alliance during the playoffs this summer. And for the NHL to have on-ice presence of the HDA logo.

The league to this point has not agreed to those requests. pic.twitter.com/5k5IUJhkIn — Rick Westhead (@rwesthead) August 27, 2020

Ну и попутно HDA, лидерами которого являются Аким Алиу и Эвандер Кэйн, хотел бы получить от лиги 100 миллионов долларов на финансирование антирасистских инициатив в течение 10 лет. Это примерно 312,5 тысячи долларов с команды за сезон при минимальной зарплате игрока 700 тысяч.

Напомним, что НХЛ накануне приостановила плей-офф из-за очередной волны расовых волнений в США в связи с инцидентом в Висконсине, где полицейские стреляли в безоружного афроамериканца Джейкоба Блейка. Также с протестами выступили Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), Главная лига бейсбола (MLB) и Главная футбольная лига (MLS).