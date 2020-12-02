Его строительство возобновится в ближайшую субботу, но речь идет о небольшом участке в немецких водах. При этом есть еще и датский участок, и строительство трубы там все еще под вопросом. Тем временем Bild сообщил о новой схеме для обхода американских санкций против газопровода.

Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2» с 5 декабря и до конца года. А вот с января по апрель разрешения пока нет. Но, возможно, оно и не понадобится. Газопровод построен более чем на 90%. Осталось проложить трубы на участке примерно в 75 километров, из них на германские воды приходится около 16.

ФРГ выдала разрешение на укладку пока только нашему судну «Академик Черский». И он вместе с еще двумя судами — ледоколом «Владислав Стрижов» и судном обеспечения «Иван Сидоренко» — уже выдвинулся в немецкий порт Мукран — логистический центр строительства Nord Stream. Месяца на достройку, по словам экспертов, хватит. А если Берлин даст разрешение еще и барже «Фортуна», то всем им вместе хватит на достройку «Потока» в немецких водах и нескольких дней, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности:

«В немецкой акватории газопровод уже построен, и там остается достроить буквально несколько километров, чтобы подвести его к трубе, которая пойдет из датской акватории, поэтому здесь срок вполне адекватен. Если два судна будут работать, то они могут буквально за несколько дней достроить немецкие участки обеих ниток газопровода и дальше уже пойти через датский участок и окончательно достроить газопровод. В датской акватории работать, скорее всего, месяца два-три, потому что там основной недостроенный участок и находится».

А вот дальше, возможно, начнется самое интересное. Недавно сообщалось, что с «Северным потоком — 2» из-за возможных американских санкций частично отказался работать норвежский сертификатор. Он должен сертифицировать строительство трубы на датском участке и оценить соответствие газопровода экологическим требованиям. И тогда датское энергетическое агентство лаконично объявило, что оператор «Северного потока — 2» может заключить договор с другой компанией. И больше ничего не сказало. Хотя хотелось бы узнать, а какая компания удовлетворит Копенгаген? Российская, например, подойдет?

Из этого можно предположить, что борьба за достройку потока еще не окончена и датчане могут сыграть очень важную роль. Они, собственно, один раз ее уже сыграли, когда долго не давали добро на строительство трубы в своих водах. Если бы сделали это сразу, то «Северный поток — 2», скорее всего, был бы уже закончен. Многое будет, конечно, зависеть и от Германии. Сумеет ли она убедить Данию больше не чинить препятствий «Северному потоку — 2»? В ответ на это немецкий политолог Александр Рар вспомнил такую историю:

Александр Рар, журналист, политолог:

«Когда Германия попросила — даже не заставила как лидер в европейской зоне, — чтобы европейские страны высказали все в один голос критику американской позиции, 24 из 27 европейских стран последовали призыву Германии и подписались под этой резолюцией в министерство иностранных дел Америки, которая сильно критикует американское вмешательство в вопрос энергетической безопасности Европы. И Дания была среди тех стран, во всяком случае, которая тоже присоединилась к Германии».

То, что Германия, несмотря на сопротивление Америки, все-таки дожимает строительство газопровода, который нужен прежде всего ей, — уже хорошо. Помимо этого, как сообщил таблоид Bild, Берлин создаст некий экологический фонд, через который будут проходить все операции по завершению строительства газопровода. По данным издания, этот фонд сумеет защитить «Северный поток — 2» от действующих американских санкций. Но выглядит это не особенно убедительно.

Американские санкции имеют такое свойство, как вторичность. И даже если операция пройдет через прослойку, для американцев это будет, скорее всего, не важно, если они действительно захотят наложить санкции на того, кто помогает достраивать газопровод. Возможно, что этот климатический фонд пригодится потом, когда речь пойдет о заполнении трубы. Он будет свидетельствовать, что поставка по ней российского газа безопасна для экологии.

И еще одна версия. Сейчас американцы с помощью санкций заботятся об энергобезопасности Евросоюза, чтобы он не зависел от российского газа. Кто знает, не придет ли Вашингтону креативная мысль ввести санкции против «Северного потока — 2», чтобы защитить европейскую экологию. И в таком случае создание немецкого спецфонда по климату можно рассматривать как европейский превентивный креатив.

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