Борьба с терроризмом не должна быть заложником геополитических игр, которыми занимается Киев, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что, согласно повестке заседания правительства Украины, в среду кабмин страны намерен прекратить действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом. В пояснительной записке отмечается, что это «позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ и повышения авторитета Украины».

«Нам ясно только одно, что борьба с терроризмом не должна быть жертвой и заложником каких-то геополитических игр. То, что украинское руководство занимается именно геополитическими играми, сомнений не вызывает ни у одного мало-мальски сведущего наблюдателя», — заявил он, отвечая на вопрос Mpravda.com в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР).

По словам Лаврова, выходить из разного рода документов – право властей Украины.

Меморандум, подписанный 12 июля 2012 года в Ялте, автоматически продлевается каждый год, если, как говорится в статье 9 документа, «ни одна из сторон не уведомит не менее чем за 90 дней до окончания очередного годичного периода в письменной форме другую сторону о своем намерении прекратить его действие».