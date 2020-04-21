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Новая коронавирусная инфекция затронула практически каждую сферу жизни. Во время, когда страны по всей планете вводят карантин и большинство людей вынуждены оставаться дома, особая ответственность ложится на интернет-компании. Как помогают сражаться с угрозой IT-гиганты в России и мире — в материале ТАСС.

Прямая помощь

Многие интернет-компании решили напрямую помогать властям и жителям своих и других стран в борьбе с новой угрозой.

Например, основатель китайской Alibaba Джек Ма отправлял средства защиты и тесты на коронавирус в самые разные части планеты, а также пообещал пожертвовать Всемирной организации здравоохранения более 100 млн защитных масок и другие средства для противостояния пандемии. Глава Facebook Марк Цукерберг решил выделить 720 тыс. масок.

По словам главы Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Плуготаренко, подобную помощь по линии организации предложили IT-компании из Китая и Южной Кореи. Это «поставки расходных материалов, санитайзеров, профилактических средств и предметов первой необходимости», рассказал он.

Есть и другие виды помощи — финансовая и организационная. Так, российская Mail.ru Group выделила 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, который сильнее других страдает в условиях пандемии. «Яндекс» запустил проект «Помощь рядом», ориентированный на поддержку медицинских и социальных служб, которые сейчас мобилизуются в сложной ситуации из-за распространения коронавируса. Компания организует перевозку врачей и доноров, доставку продуктовых наборов, а также запустила бесплатное домашнее тестирование на коронавирус. Инвестиции в старт проекта составили 250 млн рублей.

Информирование и предупреждение

Ключевым, однако, стал вклад технологических гигантов в развитие и разработку новых сервисов для информирования людей об угрозе и борьбы с пандемией. Еще в середине марта ключевые американские IT-компании, в том числе Facebook, Google и Microsoft, договорились о сотрудничеств с целью не допускать распространения ложных сведений о новом коронавирусе. Уже через месяц Facebook отчитался, что пометил около 40 млн постов как содержащие недостоверную информацию. Российская социальная сеть «ВКонтакте» сообщила, что за месяц удалила более 800 тыс. однотипных записей в сообществах и спам-рассылок о коронавирусе.

Практически сразу после начала вспышки нового заболевания в Китае заработала программа Close Contact Detector, которая сигнализирует о близости заразившихся. Аналогичные приложения есть в Индии и Израиле, подобный ресурс разрабатывают в Германии. В Европе, которая стала одним из главных очагов пандемии, ассоциация операторов связи GSMA предоставляет властям данные для моделирования и прогнозирования распространения инфекции.

В середине апреля китайская Alibaba Group открыла медицинским учреждениям по всему миру бесплатный доступ к своей облачной платформе, которая привлекает искусственный интеллект для помощи в постановке диагноза. Примерно тогда же Apple и Google решили совместно разработать технологию, которая поможет медикам отслеживать контакты инфицированных без ущерба для неприкосновенности их личной жизни.

Помощь людям и властям

Ярким примером появления совершенно новых продуктов из-за пандемии стал сервис "Яндекса", позволяющий оценивать так называемый индекс самоизоляции в 570 городах России и некоторых других стран. На базе обезличенных данных об использовании приложений компании вычисляется, как сильно отличается количество людей на улице от обычного уровня. За 0 принимается час пик в типичный будний день, за 5 — показатели, которые обычно бывают глубокой ночью.

Большинство IT-компаний, как российских, так и международных, начали активно сотрудничать с властями и профильными службами в борьбе с коронавирусом. Такое сотрудничество может принимать самые разные формы — например, помощь в организации учебного процесса в условиях вынужденной самоизоляции. «Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства в кратчайшие сроки запустил бесплатную онлайн-школу, где в режиме полного учебного дня проводятся видеоуроки более чем по 15 предметам, а также дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Только за первую неделю существования проекта к нему подключились около 20 тыс. учителей. А «ВКонтакте» и «Одноклассники» (принадлежат Mail.ru Group) вместе с министерством просвещения и министерством образования переводят российские школы и вузы на дистанционное обучение.

Google в России запустил специальный сайт, где собраны данные ВОЗ и Роспотребнадзора, статистика быстрорастущих поисковых запросов о пандемии, вакансии на «удаленке». «Если наши пользователи ищут в поиске или «Google Картах» больницы рядом с их домом, мы показываем им информационную панель с советом вызвать врача на дом. Кроме того, мы разместили специальные баннеры на YouTube со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РФ — там пользователи могут найти самую актуальную информацию о симптомах коронавируса, профилактике заболевания и его распространении», — написала глава «Google Россия» Юлия Соловьева в официальном блоге компании.

Во внешней пресс-службе Facebook в России рассказали ТАСС, что компания запустила специальный центр информации о коронавирусе, а также информационные модули в Facebook и Instagram, которые ведут на сайт авторитетного в конкретной стране органа, в данном случае Роспотребнадзора. "ВКонтакте" и "Одноклассники" запустили посвященные коронавирусу ленты, где публикуется информация от Минздрава, популярных СМИ и НКО.

Директор по глобальному развитию бизнеса Rakuten Viber Анна Знаменская рассказала ТАСС, что еще до введения режима самоизоляции мессенджер расширил число пользователей, которые могут одновременно участвовать в групповых аудиозвонках, до 20 человек, а также запустил сообщества уполномоченных органов по информированию людей о ситуации с коронавирусом. Например, в сообществе информационного центра «Стопкоронавирус.рф» состоят более 4 млн подписчиков, а совокупная аудитория региональных оперативных штабов по борьбе с инфекцией превышает 1,5 млн человек, уточнила она.

На сотрудничество с властями пошел даже мессенджер Telegram, который начал продвигать официальные источники новостей о коронавирусе в 17 странах, включая Россию, где он заблокирован. «Хотя Telegram не очень известен тем, что сотрудничает с правительственными чиновниками, мы решили сделать единственное исключение во всем мире, чтобы помочь распространять информацию о вирусе», — написал основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, компания также постарается внести свой вклад в организацию обучения в условиях изоляции.

Российские особенности

В Российской ассоциации электронных коммуникаций отмечают, что в стране растет количество и качество цифровых сервисов, направленных на нормализацию жизни тех, кто сегодня ограничен в передвижениях и лишен привычного рода деятельности. Например, "Одноклассники" запустили специальную витрину онлайн-услуг, а также, как и "ВКонтакте", регулярно организует концерты исполнителей, которые можно посмотреть в Сети.

Свои сервисы сейчас предоставляют и российские власти — страна не первый год находится в числе лидеров по внедрению цифровых услуг. "Неудивительно, что "Госуслуги" и портал mos.ru (официальный портал мэра и правительства Москвы) смогли оперативно предоставить широкий спектр новых цифровых продуктов, таких как цифровой пропуск, проверка карты "Тройка" и т.д. А также государственные сервисы и бизнес отлично сотрудничают в рамках информирования населения и бизнеса, к примеру, мы в РАЭК запустили информационный портал AntiVirus2020.ru, где есть специализированный раздел взаимопомощи", — отметил глава организации Плуготаренко.

«Данная ситуация напомнила нам всем еще раз, что в России есть большое количество собственных онлайн-сервисов. Мощных, конкурентных, эффективных. Ассоциация сегодня фиксирует небывало высокую социальную ответственность со стороны российских интернет-игроков: [это] Mail.ru Group, «Яндекс», Ozon, Rambler, Avito, сотовые операторы и операторы фиксированной связи», — заключил он.

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