Мужчина не только полгода жил в одном из московских фитнес-центров, но и отсудил у него деньги, когда его выгнали. О необычном кейсе с участием бездомного сообщил портал Legal.Report.

Мужчина без определенного места жительства по имени Сергей поселился в одном из фитнес-центров ParisLife в конце 2017 года. Для этого он купил круглосуточную безлимитную годовую карту за 11 тысяч рублей, арендовал шкафчик, складывал там свои вещи. Небольшая сумма не должна смущать — онлайн-заказ абонемента через сайт идет со скидкой. Впрочем, откуда у бомжа взялись свободные 11 тысяч рублей — вопрос открытый, работал ли он и где, неизвестно.

Прошло полгода, и с администрацией центра начались конфликты. Поступали жалобы от других посетителей центра — Сергей спал на матах в грязной одежде прямо во время групповых занятий. В его шкафчике находили алкоголь и просроченные продукты. Сначала бездомному ограничили доступ в фитнес-центр днем, пускали только переночевать, а затем и вовсе отозвали абонемент.

Сергей не растерялся и за вскрытие шкафчика без разрешения подал заявление в прокуратуру. В конце 2018 года он купил абонемент в другом спортклубе той же сети. Там пришлось выложить уже 20 тысяч рублей. Но и там ситуация повторилась. Только теперь у Сергея из шкафчика якобы похитили одежду, лекарства, телефон, фотоаппарат, шампунь, термос и ингалятор. Казалось бы, неплохой набор для бомжа, но даже у бездомных есть своя социальная лестница, отмечает учредитель Дома трудолюбия «Ной» Эмиль Сосинский.

Эмиль Сосинский учредитель Дома трудолюбия «Ной» «Тот человек, о котором вы говорите, который в принципе может себя держать в нормальной форме, который может на полученные деньги что-то где-то арендовать, такие не живут на улицах, это надо понимать. Это люди, которые находятся несколькими ступеньками выше по социальной лестнице. О том, что этот человек бездомный, скорее всего, догадаться практически невозможно. Это те, кто совершенно не видны.

Проблему для общества они не составляют. Они хоть и не имеют где жить, но находят пути, как не жить на улице. Сейчас мало кому приходит в голову смотреть в паспорте, есть у него прописка или нет. Кроме того, у огромного числа людей, несмотря на то что у них есть прописка, она в паспорте все равно не стоит. Сейчас понятие „бездомный“, „небездомный“ — оно очень сильно исказилось».

По итогам обращений бездомного Сергея в полицию и прокуратуру прошло несколько заседаний в Тимирязевском суде. На сайте суда о них есть информация. Истец — Иванов С. Он требовал не только публичных извинений, но и компенсации морального вреда на полмиллиона рублей. Свои пожитки он оценил в 150 тысяч рублей.

Ответчик, представитель фитнес-центра, сообщил, что спортклуб готов вернуть деньги, но только за срок проживания бездомного. Только неясно, как это сделать: у Сергея нет ни паспорта, ни прописки, ни реквизитов. Как, таким образом, был вообще заключен договор с центром на покупку абонемента — вопрос опять-таки открытый.

История нова для России, но за рубежом уже были суды, где истцами выступали бомжи, говорит адвокат, генеральный директор юридического бюро «Амелин и Копыстыринский» Александр Амелин.

Александр Амелин генеральный директор юридического бюро «Амелин и Копыстыринский» «Из практики могу сказать, что в США была волна исков. Могу привести пример: такая известная сеть, как McDonald’s, где люди без определенного места жительства на свалке в мусорных ящиках брали булки, брали еду, на которых стояла дата и время, до которого можно было использовать, кушали. Естественно, они не травились, но нашлись юристы, которые решили на этом заработать.

Были присуждены колоссальные денежные средства, которые исчислялись в сотнях тысяч долларов, а в некоторых случаях до миллиона долларов. Чтобы в последующем это не повторялось, крупные корпорации приняли решение всю свою продукцию паковать в специальные герметичные мешки. В Европе, конечно, безусловно, такие случаи встречаются».

Роспотребнадзор на суде поддержал бездомного. В итоге у двух юрлиц бомж Сергей отсудил 140 тысяч рублей. Но история на этом не закончена — еще предстоят полицейские проверки по поводу хищений из шкафчиков. В случае чего предприимчивый бездомный может обратиться за новой компенсацией.

Видео дня. Гудков против Бузовой: «Кайфуйте, жизнь одна»