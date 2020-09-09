Политолог Александр Сосновский рассказал, что споры по поводу санкций «Северного потока-2» стали «бомбой» для канцлера Германии Ангелы Меркель и поссорили немецких политиков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В кабинете Ангелы Меркель взорвалась бомба — Александр Добринт, глава парламентской группы ХСС, партнера ХДС по коалиции, сказал резкое «ньет» планам остановки Северного Потока-2», — написал Сосновский (орфография и пунктуация автора сохранены).

По мнению Добринта, допускать вмешательства политики в свободный рынок нельзя. Сосновский подчеркнул, что Добринт стоит выше «по иерархической лестнице», чем лоббирующий закрытие российского проекта Манфред Вебер.

Сосновский процитировал статью World Economy, посвященную спорам вокруг «Северного потока-2». В материале сказано, парламентские каникулы в Берлине закончились «с грохотом»: хотя большая коалиция все активнее двигалась к остановке строительства газопровода, Добринт сорвал ее планы и «сбросил бомбу», не поддержав санкции.

Его коллега Вебер призывал остановить трубопровод, чтобы убедить Россию расследовать случившееся с оппозиционером Алексеем Навальным.

Как писал «Рамблер», о возможных санкциях против «Северного потока-2» из-за отравления Навального ранее заявлял представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, Ангела Меркель считает неправильным исключать из обсуждения с другими странами ЕС такой вариант воздействия на руководство России.