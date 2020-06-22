Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что не желает своей книгой о президенте США Дональде Трампе нанести вред национальным интересам, в чем его обвиняет Белый дом.

«У меня за плечами годы опыта работы с важными вопросами национальной безопасности, и я не хочу, чтобы в книге было что-то, что может навредить национальным интересам Америки», — сказал он в интервью британскому изданию Telegraph.

По словам Болтона, он хотел просто изложить факты по вопросам внешней и внутренней политики администрации США, чтобы читатели могли сами сделать выводы.

«Это история того, как не надо быть президентом. Когда вы на высоком посту, у вас есть обязательство говорить правду. Я после 17 месяцев в администрации был обеспокоен, что он (Трамп) не имел необходимой компетенции, чтобы быть президентом. И американский народ должен знать об этом», — добавил Болтон.

Администрация Трампа утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Болтон говорит, что никаких секретных сведений в книге нет, а Белый дом требовал от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.

Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство администрации о запрете выхода книги «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», так как тысячи ее экземпляров уже были отправлены в магазины по всей стране и за рубежом, а содержание утекло в СМИ. Старт продаж намечен на 23 июня.

При этом судья согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию. По мнению суда, теперь Болтон либо получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, либо попадет под уголовное преследование, если она там есть.

Президент США Дональд Трамп приветствовал слова судьи и пообещал, что Болтон заплатит высокую цену за нарушение закона.