Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что готов под присягой подтвердить свои слова о том, что президент Дональд Трамп просил лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться.

Ранее в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома» Болтон описал разговор Трампа и Си Цзиньпина, в котором американский лидер просил китайского коллегу увеличить закупки сельхозпродукции из ряда штатов в США, так как это помогло бы обеспечить Трампу победу на выборах. Позднее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на слушаниях в конгрессе под присягой опроверг эти утверждения.

"Все мы, кто был на той встрече, могли бы (дать показания) под присягой, и я бы тоже был рад это сделать. Это мои воспоминания. Но гораздо важнее, как я думаю, это то, что помнит китайская сторона", — сказал Болтон в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, он обсуждал этот вопрос с членами Совета национальной безопасности, юристом Белого дома и генпрокурором.

Болтон занимал пост советника в 2018-19 годах.