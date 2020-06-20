Президент США Дональд Трамп считает своими ближайшими друзьями премьер-министра Японии Синдзо Абэ и британского премьера Бориса Джонсона, а президента Франции Эммануэля Макрона не ценит, считая, что он портит все, к чему прикасается, пишет Guardian со ссылкой на книгу экс-советника Трампа Джона Болтона.

Книга «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома» должна быть опубликована на следующей недел. Однако Минюст США пытается остановить ее выход. Администрация утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Издательство заявляет, что книга уже отпечатана и разошлась, хотя и не поступила в продажу, так что приостановить публикацию де-факто нельзя. Накануне судебного слушания ряд изданий опубликовали пространные пассажи из книги, которые содержат резкую критику Трампа.

«Болтон раскрывает, что Трамп причисляет Бориса Джонсона и Синдзо Абэ к мировым лидерам, с которыми он наиболее близок, в то время как всё, к чему прикасается Эммануэль Макрон, «превращается в дерьмо», — пишет издание.

Отношения Трампа и Макрона нельзя назвать безоблачными. Они переживали разные периоды. Так на совместной конференции в августе прошлого года оба лидера обменялись крепкими рукопожатиями, а Макрон назвал Трампа своим другом. Но уже в декабре Макрон заявил, что «мозг НАТО мёртв», намекая на лидерство Трампа. Амена это заявил, что такие комментарии «оскорбительны» и «чудовищны». Однако после очередной встречи в Лондоне, Трамп сменил гнев на милость, заявив, что Макрон хочет лучшего для своей страны и «Франция нуждается в НАТО как никто».