Президент России Владимир Путин четко представляет себе национальные интересы Москвы, поэтому оставлять президента США Дональда Трампа с ним один на один было нельзя, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Об этом говорится в его книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», которая поступила в продажу во вторник.

«Путин поразил меня, полностью все понимая, будучи спокойным и уверенным в себе, о каких бы внутренних экономических и политических вопросах в России ни шла речь. Он в полной мере знал приоритеты Москвы в сфере национальной безопасности. Я не хотел бы оставлять его в комнате один на один с Трампом», — пишет Болтон.

Такое впечатление российский лидер, по его словам, произвел на него по итогам их полуторачасовой встречи в преддверии саммита Россия-США в Хельсинки.

Путин и Трамп летом 2018 года провели первую полноценную встречу в столице Финляндии.

Они обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. По завершении переговоров президенты России и США сделали заявления для прессы и ответили на вопросы представителей СМИ. По итогам встречи лидеры стран заявили о заинтересованности в улучшении отношений РФ и США, однако с тех пор мало что было сделано на этом направлении.