Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге воспоминаний рассказал о том, какие слова президента РФ Владимира Путина якобы не перевели на их встрече в Кремле в июне 2018 года.

Во вторник в свет вышла книга воспоминаний Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах.

"Путин уверенно заявил, следуя давней российской пропагандистской линии, что до 5000 "местных жителей" в районе Ат-Танфа на самом деле являются боевиками ИГ*, которые якобы следуют американским указаниям, но затем предают нас, когда это им удобно. Путин сказал, что боевики ИГ* будут целовать определенную часть нашего тела, хотя его переводчик так не переводил!" — пишет Болтон в книге.

Болтон не поясняет, как он узнал, что сказал Путин — самостоятельно или через переводчика американской делегации. В тексте указывается лишь, что у них был и свой переводчик.

Болтон утверждает, что на встрече Путин заверил, что Россия не заинтересована в присутствии иранских военных в Сирии, но с одной стороны, не может повлиять на их вывод из страны, как этого хотят США, а с другой – не собирается их замещать в сирийской гражданском конфликте.

«Цель России, по словам Путина, состояла в том, чтобы консолидировать сирийское государство, чтобы предотвратить хаос, как в Афганистане, в то время как у Ирана были более широкие цели», — утверждает бывший чиновник Белого дома.

Россия с 2015 года по запросу властей Сирии оказывает помощь в борьбе с террористами.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России