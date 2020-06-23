Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон уговаривал президента США Дональда Трампа не продлевать на пять лет договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Об этом говорится в его книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», которая поступила в продажу во вторник.

«Трамп смотрел футбольный матч Кубка мира в Москве, когда я пытался изложить ему вопросы контроля над вооружениями, которые нам надо обсудить с (президентом РФ Владимиром — ред.) Путиным. Я объяснил, почему договор СНВ-3 (экс-президента США Барака — ред.) Обамы, который Трамп критиковал в ходе предвыборной кампании, был бедствием и явно не тем, что нам надо было продлевать еще на пять лет и чего хотела Москва», — пишет Болтон, описывая происходящее на борту президентского самолета по пути в Хельсинки, где летом 2018 года состоялся первый российско-американский саммит.

По его словам, он напомнил, что республиканцы в сенате в 2010 году проголосовали против договора, надеясь, что это убедит президента.

«Мы также говорили о договоре о РСМД (сокращении ракет средней и меньшей дальности — ред.) (и почему я хотел выйти из него) и о нашей национальной программе противоракетной обороны (которую, я сказал, нам не стоит обсуждать с русскими), но мне не удалось углубиться», — говорится в книге.

В результате, по его словам, тему контроля над вооружениями затронули лишь поверхностно, но он не настаивал на большем.

По словам Болтона, уже после саммита в августе 2018 года он говорил своему российскому коллеге Николаю Патрушеву на встрече в Женеве, что США вряд ли продлят СНВ-3.

ДСНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. США пока не определились с этим вопросом.

Вашингтон настаивает на включении Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.