Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, как президент США Дональд Трамп на саммите с КНДР в Сингапуре в шутку назвал его «голубем», а не «ястребом».

Болтон работал советником в администрации Трампа в 2018-2019 годах, а ранее работал в госдепартаменте. Он считается одним из «ястребов» американской политики и идеологов пересмотра всей системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями.

«Трамп повернулся ко мне и сказал: «Джон был ястребом, но сейчас он голубь. Есть, что сказать после такого представления?». К счастью, все засмеялись. Пытаясь сохранить невозмутимое лицо, я ответил: «Президент был избран по большей части из-за того, что отличался от других политиков. Он — новатор. Я жду визита в Пхеньян, это определенно будет интересно», — написал Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», которая поступила в продажу во вторник.

Как отметил Болтон, после этого лидер КНДР Ким Чен Ын сказал, что окажет теплый прием ему.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. После этого между Трампом и Ким Чен Ыном состоялись еще две встречи, одна из которых прошла на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.