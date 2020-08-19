Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон рассказал, что президент считал Украину частью России. Об этом он рассказал в интервью австрийскому телеканалу Puls 24.

Политик поделился воспоминаниями о том, что неоднократно объяснял главе государства, почему Корейский полуостров оказался разделен после Второй мировой войны.

«Я думаю, что частично у него была такая же проблема, когда речь шла об Украине. Он считал, что это в принципе тоже часть России», — добавил он.

Болтон был советником Трампа по национальной безопасности с апреля 2018-го по сентябрь 2019 года. Как отметил президент, причиной отставки стало «категорическое несогласие» с предложениями бывшего помощника.