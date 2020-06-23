Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что во время рабочего ланча на саммите в Сингапуре президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын говорили о гольфе и баскетболисте Деннисе Родмане.

Об этом говорится в его книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», которая поступила в продажу во вторник.

«Начало беседы было легким, Ким описывал свой визит ночью в гостиничный комплекс c казино Шэлдона Адельсона (Marina Bay Sands — ред.), который является одним из ярких мест ночной жизни Сингапура. Ким и Трамп говорили о гольфе, Деннисе Родмане и о том, как женская сборная США по футболу победила северокорейскую команду на Олимпийских играх 2016 года», — написал Болтон.

По словам Болтона, в ходе переговоров в Сингапуре Ким Чен Ын был оптимистичен относительно того, как быстро стороны продвигаются к совместному соглашению, и задался вопросом, почему их с Трампом предшественники не могли сделать того же, на что американский лидер быстро ответил: они были глупы.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. После этого между Трампом и Ким Чен Ыном состоялись еще две встречи, одна из которых прошла на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.