Президент США Дональд Трамп считал, что американские военные терпят поражение в Афганистане и других местах и требовал вывести оттуда войска, утверждает бывший советник американского лидера Джон Болтон.

Во вторник в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах.

В своих мемуарах экс-советник описывает одно из совещаний, в котором принимали участие Трамп и члены его администрации, включая Джеймса Мэттиса, занимавшего пост министра обороны до 1 января 2019 года.

Президент поинтересовался у министра, как он понимает победу в Афганистане. Тот ответил, что это отсутствие атак на военных США, и предложил формулировку «закончить войну», а не «вывести войска».

«Я дал вам то, что вы просили. Неограниченные полномочия, никаких запретов. Вы проигрываете. Вам надирают зад. Вы провалились», — ответил на это Трамп, как пишет Болтон.

Когда Мэттис спросил, можно ли отложить вывод войск, чтобы сохранить жизни военных и дипломатов, Трамп сказал: «Мы не можем этого себе позволить. Мы провалились. Если бы все пошло по-другому, я бы этого не сделал».

При этом президент отметил, что речь идет также о Сирии, Ираке и Йемене, где уже несколько лет присутствуют американские военные в соответствии с объявленной задачей по борьбе с терроризмом.

Трамп еще до избрания президентом выступал за вывод американских войск из «горячих точек», чтобы положить конец «бесконечным войнам» за рубежом, к которым относится самый длительный в истории США вооруженный конфликт в Афганистане. В своей книге Болтон описывает, что глава государства постоянно требовал разработать планы по выводу войск, но члены его администрации отговаривали его, утверждая, что это навредит интересам национальной безопасности США.

В конце февраля 2020 года на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск (американских и их союзников) из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.