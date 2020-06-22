Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон признался, что не знал, как поведет себя Дональд Трамп на встрече в Хельсинки в июле 2018 года с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я не знал, что он будет говорить. Не было такого момента, чтобы мы знали, что он собирается сказать. И, как оказалось, об этом я пишу в книге, по моему убеждению, ничего неловкого на встрече тет-а-тет не произошло. Но это означает, что мы ушли со встречи невредимыми", — сказал Болтон в интервью телеканалу ABC News.

Первая полноформатная встреча лидеров двух стран состоялась в столице Финляндии 16 июля 2018 года. Путин и Трамп обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. По завершении переговоров президенты России и США сделали заявления для прессы и ответили на вопросы представителей СМИ. По итогам встречи лидеры стран заявили о заинтересованности в улучшении отношений РФ и США.