Экс-советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон не исключает, что «октябрьским сюрпризом» перед выборами президента может стать новая встреча действующего главы государства Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Думаю, что так называемые «октябрьские сюрпризы» весьма возможны. Есть вероятность четвертой встречи с Ким Чен Ыном. Не думаю, что что-то драматическое произойдет в отношении Китая. Так как не думаю, что до президентских выборов будет подписано значимое соглашение по внешней торговле. До президентских выборов еще четыре месяца и еще многое может произойти», — сказал Болтон в интервью японской газете «Никкэй».