Бывший советник президента США Джон Болтон назвал «полной чушью» сравнение его книги с показаниями экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

Во вторник в свет вышли мемуары Болтона «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома». Госсекретарь США Майк Помпео сравнил публикацию книги с действиями Сноудена, который в 2013 году раскрыл ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США в интернете.

«Это полная чушь», — сказал Болтон в интервью телеканалу Fox News, комментируя слова Помпео.

«Президент (Дональд Трамп) уже несколько месяцев называет меня предателем, так что Помпео следует его курсу», — добавил экс-чиновник.

На прошлой неделе власти США пытались запретить через суд продажу книги Болтона, утверждая, что он раскрыл в ней секретную информацию. Судья не стал запрещать продажу мемуаров, но согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию. По мнению суда, теперь Болтон либо получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, либо попадет под уголовное преследование, если она там есть.

Трамп приветствовал слова судьи и пообещал, что Болтон заплатит высокую цену за нарушение закона.

Бывший советник также отметил, что, покинув Белый дом, уничтожил все служебные записи, как того требует режим секретности, и позднее писал книгу на основе воспоминаний.

Говоря о причинах своей отставки в сентябре 2019 года, Болтон подтвердил, что «последней каплей» стало желание Трампа пригласить лидеров афганского радикального движения «Талибан» на подписание соглашения в резиденцию Кэмп-Дэвид недалеко от Вашингтона.

«Мне не нужны были эти встречи (с талибами), и я не хотел заключать соглашение, а теперь казалось, что мы можем получить и то, и другое», — вспоминает Болтон в мемуарах подготовку к встрече в Кэмп-Дэвиде в сентябре 2019 года, которую так хотел Трамп и которая в итоге не состоялась.