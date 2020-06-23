Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Об этом говорится в его книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», которая поступила в продажу во вторник.

«Что касается оценок самого Путина, он (Трамп) ни разу не высказал никакого мнения, по крайней мере передо мной. Я никогда не спрашивал, что считал Трамп, возможно, опасаясь того, что могу услышать. Его личное отношение к российскому лидеру оставалось загадкой», — написал он.

При этом он пишет, что его встревожило, что Трамп в 2018 году поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах. «В интервью я высказывал очень жесткий взгляд по поводу того, как Америка должна ответить на эту атаку (инцидент в британском Солсбери – ред.), я до сих пор придерживаюсь этого взгляда. Так что было тревожно читать, что Трамп поздравил Путина с «победой» на выборах президента России по совету (экс-советника по национальной безопасности Герберта) Макмастера», — написал Болтон.

После этого он напоминает, что Трамп в итоге все-таки выслал более 60 российских дипломатов.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Болтон проработал в администрации Трампа 17 месяцев, после чего был уволен. СМИ сообщали, что он не сошелся с президентом во взглядах не политику в отношении Ирана, Афганистана и КНДР. Сам Трамп написал тогда, что был не согласен со многими предложениями Болтона.