Президент США Дональд Трамп в субботу вновь обвинил своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона в нарушении закона и заявил, что тот должен «заплатить высокую цену».

«Все ясно и просто: Джон Болтон, который был совсем на обочине, когда я подобрал его и дал ему шанс, нарушил закон, разгласив секретную информацию (в большом объеме). Он должен заплатить высокую цену за это, как и другие до него. Это никогда не должно повториться!» – написал он в Twitter.

Так Трамп отреагировал на решение суда, который в субботу не принял доводы Белого дома против выпуска книги Болтона. Официальный выход намечен на 23 июня, она уже распространена по магазинам.

При этом судья согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию. По мнению суда, теперь Болтон либо получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, либо попадет под уголовное преследование, если она там есть.

«Большая победа в суде над Болтоном. Очевидно, что когда книга уже разослана и утекла многим людям и СМИ, высокоуважаемый судья ничего не может сделать, чтобы остановить это. Но какие были сделаны сильные и мощные заявления и постановления про деньги и нарушение тайны», — написал потом Трамп в очередном твите.

«Он (Болтон) любит скидывать бомбы на людей и убивать их. Теперь бомбы будут сброшены на него!» – добавил президент США.

Администрация Трампа утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Болтон говорит, что никаких секретных сведений в книге нет, а Белый дом требовал от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе. Издательство заявляет, что книга уже отпечатана и разошлась, хотя и не поступила в продажу, так что приостановить публикацию де-факто нельзя. Накануне судебного слушания ряд изданий опубликовали пространные пассажи из книги, которые содержат резкую критику Трампа.