Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил CNN Brasil о положительном результате своего повторного теста на новый коронавирус SARS-CoV-2.

«Президент Жаир Болсонару сообщил CNN, что его новый тест на COVID-19 дал положительный результат», — говорится в материале.

Впервые это заболевание выявили у бразильского политика 7 июля, после чего он находится в изоляции в своей официальной резиденции во дворце Алворада. Болсонару сообщил СМИ, что чувствует себя хорошо и не испытывает одышки или отсутствия вкуса, уровень оксигенации крови составляет 98%.

Ранее Болсонару заявлял, что устал болеть дома и рассчитывает вернуться к работе на этой неделе в случае избавления от вируса.

Президент, которому 65 лет, активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость «вертикальной изоляции», при которой должны оставаться дома только граждане из группы риска и старше 60 лет. В марте Болсонару заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь «небольшим гриппом».

Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 1,8 миллиона, скончались более 72 тысяч человек.

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