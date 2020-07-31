Президент Бразилии Жаир Болсонару, недавно переболевший коронавирусом, во время встречи со своими сторонниками в муниципалитете Баже (штат Риу-Гранди-ду-Сул) вновь преуменьшил риски новой инфекции и попросил людей не бояться, заявив, что почти все когда-нибудь заразятся им, сообщает издание Folha de Sao Paulo.

Заболевание у бразильского президента выявили 7 июля. Три первых теста были положительными, а 25 июля Болсонару сообщил об отрицательном результате очередного анализа.

"Я нахожусь в группе риска, соответственно, я никогда не проявлял небрежность, я знал, что однажды заражусь, к сожалению, думаю, что почти все вы заразитесь когда-нибудь", — заявил президент.

Во время визита он торжественно открыл военно-гражданскую школу и социальное жилье, а также продемонстрировал своим сторонникам коробку с гидроксихлорохином, которому он приписывает свое выздоровление от COVID-19.

«Сожалею, сожалею о смертях, люди умирают каждый день по ряду причин, такова жизнь», — сказал Болсонару, вновь заявляя о смерти от коронавируса как о чем-то неизбежном.

Президент, которому 65 лет, активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в бразильских штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, и выступает за необходимость «вертикальной изоляции», при которой должны оставаться дома только граждане из группы риска и старше 60 лет. В марте Болсонару заявлял, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии называл болезнь «небольшим гриппом».