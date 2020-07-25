Президент Бразилии Жаир Болсонару, у которого ранее выявили коронавирус, сообщил, что его новый тест на COVID-19 оказался отрицательным.

Заболевание у бразильского президента выявили 7 июля. Все сданные главой государства тесты на коронавирус до сих пор показывали наличие у него вируса.

"(Тест по типу – ред.) RT-PCR на Sars-Cov 2: отрицательный. Всем хорошего дня", — написал президент в Twitter, прикрепив к сообщению фото, на котором демонстрирует всем тест, улыбку и поднятый вверх большой палец.

Президент, которому 65 лет, активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в бразильских штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость «вертикальной изоляции», при которой должны оставаться дома только граждане из группы риска и старше 60 лет. В марте Болсонару заявлял, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии называл болезнь «небольшим гриппом».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.