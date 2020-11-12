Иностранные инвесторы купили большую часть новых еврооблигаций РФ, номинированных в евро, российские инвесторы приобрели порядка 40% в каждом из траншей, сообщил журналистам Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения.

Минфин России в четверг разместил еврооблигации на 2 миллиарда евро двумя траншами: семилетний на 750 миллионов евро с доходностью 1,125% годовых и 12-летний на 1,25 миллиарда евро с доходностью 1,85% годовых.

«Несмотря на рекордно низкие ставки купона и сложную геополитическую обстановку, кредитная история, политика министерства финансов по управлению долгом и успешное макроэкономическое управление в условиях пандемии оказались привлекательными для иностранных инвесторов, главным образом из европейских стран, а также Азии и Ближнего Востока. Участие российских инвесторов составило порядка 40% в каждом из траншей», — сказал Шулаков.

По его словам, общий спрос инвесторов превысил 2,7 миллиарда евро, в сделке приняло участие порядка 120 инвесторов.

«Выпуск вышел по рекордно низким ставкам государственных заимствований России на международных рынках в какой-либо валюте. При это сам объем размещения в евро также оказался исторически максимальным. Ранее Россия дважды размещала еврооблигации в евро в 2013 и в 2019 годах, а также делала дополнительные размещения к этим выпускам, но объемы ни разу не превышали 1 миллиард евро», — отметил он.

Помимо Газпромбанка, над сделкой в качестве организаторов работали также «ВТБ Капитал» и «Сбербанк КИБ».

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