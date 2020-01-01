СПОРТ

Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»

18:50 01/01/2020

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования в рамках многодневки «Тур де Ски», передает «МИР 24».

Вторым с отставанием в 13 секунд финишировал еще один представитель России Сергей Устюгов. Третьим к финишу пришел финский лыжник Ииво Нисканен (+24,8).

В результате Большунов стал лидером общего зачета «Тур де Ски» после четырех гонок.

Ранее россияне заняли весь пьедестал по итогам гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем. Победителем стал Сергей Устюгов, вторым финишировал Иван Якимушкин, третьим – Александр Большунов.



