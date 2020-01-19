СПОРТ

Большунов выиграл гонку преследования на этапе КМ в Чехии

17:01 19/01/2020

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в гонке преследования на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), сообщает РИА «Новости».

Большунов прибыл к финишу за 37 минут 1,3 секунды. От него на 46,7 секунды отстал норвежец Йоханнес Хеслофт Клебо. Бронза досталась другому представителю Норвегии Симену Хегстаду Крюгеру (+47,2 секунды).

Россиянин Андрей Мельниченко (+1 минута 32,3 секунды) занял шестое место, Андрей Ларьков (+2.32,0) – 13-е, Артем Мальцев (+2.32,8) – 14-е, Алексей Червоткин (+2.55,6) – 20-е, Александр Бессмертных (+3.05,5) – 23-е, Ермил Вокуев (+3.46,1) – 31-е.

Накануне Большунов победил в Нове-Место в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем.

В общем зачете Кубка мира Большунов, который накануне выиграл гонку с раздельным стартом, набрал 1281 очко, второе место занимает Клебо (1122), третьим идет россиянин Сергей Устюгов (845).

Ранее в воскресенье российская лыжница Непряева стала второй в гонке преследования на этапе КМ. Первое место заняла лидер общего зачета Кубка мира норвежка Тереза Йохауг.



