Представители Большого театра (ГАБТ) заявили, что балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии необходимо обратиться не к ним, а в Пенсионный фонд.

«Анастасия Волочкова, после того как по суду была восстановлена в Большом театре, не работала ни одного дня, постоянно беря отпуск без сохранения содержания. Что касается пенсий, то по российскому законодательству пенсии выплачивает не работодатель, а государство — Пенсионный фонд», — рассказали «РИА Новости» в театральной пресс-службе 17 февраля, добавив, что для получения пенсии необходимо собрать определенные документы.

В Большом театре объяснили, что в октябре 2019 года представители ГАБТа предоставили адвокату балерины Виктору Швецу пакет документов, других обращений от Волочковой не поступало.

Ранее в этот же день Волочкова сообщила, что намерена судиться с Большим театром, который не выплачивает ей пенсию, и уже обратилась к адвокату.